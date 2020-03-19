Погода в Узбекистане на 20 марта

Погода в Узбекистане на 20 марта19.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков:
20 марта по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 24-26° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25-27° тепла. По Самаркандской области
днем 18-23° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25-27° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. 20 марта по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ