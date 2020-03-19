



Погода в Узбекистане на 20 марта



ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 марта, погода по прогнозам синоптиков: 20 марта по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 24-26° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25-27° тепла. По Самаркандской области

днем 18-23° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, местами до 25-27° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. 20 марта по горным районам республики лавиноопасно.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи