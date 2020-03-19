Глава государства утвердил закон "О гражданстве Республики Узбекистан"

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 13 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О гражданстве Республики Узбекистан", который был принят Законодательной палатой 18 февраля и одобрен Сенатом 28 февраля текущего года.

Текст закона гласит:

"Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области приобретения и прекращения гражданства Республики Узбекистан.

Статья 2. Законодательство о гражданстве Республики Узбекистан

Законодательство о гражданстве Республики Узбекистан состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством о гражданстве Республики Узбекистан, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

заявитель – совершеннолетний гражданин Республики Узбекистан или иностранного государства либо совершеннолетнее лицо без гражданства, обратившееся в государственный орган по вопросам гражданства Республики Узбекистан;

ребенок – лицо до достижения возраста восемнадцати лет (совершеннолетия);

соотечественник – лицо и его родственники по прямой нисходящей линии, родившиеся или ранее проживавшие на территории Республики Узбекистан, не состоящие в гражданстве Республики Узбекистан, проживающие за пределами территории Республики Узбекистан при условии, если их родственники по прямой восходящей линии проживают на территории Республики Узбекистан и являются гражданами Республики Узбекистан;

одинокий родитель – отец (мать), воспитывающий ребенка, при условии, что в официальных документах о рождении ребенка сведения об одном родителе отсутствуют либо внесены со слов воспитывающего родителя;

законный источник существования – заработная плата и приравненные к ней платежи, прибыль от предпринимательской деятельности или собственности, пенсия, стипендия, алименты, социальные пособия, финансовые сбережения или финансовая помощь от членов семьи и других лиц, а также иные законные доходы;

лицо без гражданства – лицо, постоянно проживающее на территории Республики Узбекистан, не являющееся гражданином Республики Узбекистан и не имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства;

изменение гражданства – приобретение или прекращение гражданства Республики Узбекистан;

гражданин иностранного государства – лицо, не имеющее гражданство Республики Узбекистан, имеющее гражданство и доказательство своей принадлежности к гражданству (подданству) другого государства;

гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий за границей, – гражданин Республики Узбекистан, выписавшийся из постоянного места жительства в Республике Узбекистан и оформивший разрешение на выезд за границу на постоянное место жительства;

проживание – пребывание лица на законном основании в Республике Узбекистан или за ее пределами;

вид на жительство – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства или гражданина иностранного государства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Республики Узбекистан.

Статья 4. Гражданство в Республике Узбекистан

Гражданство в Республике Узбекистан определяет постоянную политико-правовую связь лица с государством, выражающуюся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности и основанную на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека.

В Республике Узбекистан устанавливается единое для всей территории Республики Узбекистан гражданство. Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно гражданином Республики Узбекистан.

Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех независимо от оснований его приобретения.

Граждане Республики Узбекистан равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

В Республике Узбекистан каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть лишен гражданства Республики Узбекистан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, или права изменить гражданство.

Республика Узбекистан в лице своих органов и должностных лиц ответственна перед гражданами Республики Узбекистан, а гражданин Республики Узбекистан ответственен перед государством.

Республика Узбекистан осуществляет защиту прав, свобод и законных интересов своих граждан на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

Решения о приеме в гражданство Республики Узбекистан, восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан, выходе из гражданства Республики Узбекистан или утрате гражданства Республики Узбекистан принимаются Президентом Республики Узбекистан в виде указов и вступают в силу со дня их подписания.

Статья 5. Принадлежность к гражданству Республики Узбекистан

Гражданином Республики Узбекистан является:

а) лицо, постоянно проживавшее в Республике Узбекистан по состоянию на 28 июля 1992 года, не являющееся гражданином иностранного государства и изъявившее желание стать гражданином Республики Узбекистан;

б) лицо, проживавшее на территории Узбекистана и до 28 июля 1992 года выехавшее за пределы Узбекистана на учебу и непрерывно обучавшееся либо проходившее военную службу и возвратившееся в Узбекистан в течение одного года после окончания учебы или военной службы и постоянно прописавшееся в Республике Узбекистан при условии отсутствия у него гражданства иностранного государства;

в) лицо, имеющее гражданство Республики Узбекистан на день вступления в силу настоящего Закона;

г) лицо, которое приобрело гражданство Республики Узбекистан в соответствии с настоящим Законом.

В случаях, предусмотренных пунктами "а" и "б" части первой настоящей статьи, факт постоянного проживания в Республике Узбекистан подтверждается наличием отметки о постоянной прописке.

При отсутствии подтверждающих документов заявитель может установить данные факты в судебном порядке.

При определении принадлежности к гражданству Республики Узбекистан в случаях, предусмотренных пунктами "а" и "б" части первой настоящей статьи, применяются международные договоры и акты законодательства Республики Узбекистан, действовавшие на момент наступления обстоятельств, с которыми связывается принадлежность лица к гражданству Республики Узбекистан.

Статья 6. Признание гражданства Республики Узбекистан в отношении лица без гражданства

Лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Республики Узбекистан до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее до вступления в силу настоящего Закона на основании вида на жительство в Республике Узбекистан для лица без гражданства, при изъявлении желания признается гражданином Республики Узбекистан.

Ребенок, родители (одинокий родитель) которого признаны гражданами Республики Узбекистан, признается гражданином Республики Узбекистан по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи.

Статья 7. Документы, подтверждающие гражданство Республики Узбекистан

Документом, подтверждающим гражданство Республики Узбекистан, является паспорт гражданина Республики Узбекистан или иной документ, содержащий указание на наличие гражданства Республики Узбекистан.

Документом, подтверждающим гражданство Республики Узбекистан ребенка, не достигшего возраста шестнадцати лет, является:

свидетельство или справка о рождении (независимо от места рождения ребенка) при предъявлении паспорта или иного документа, содержащего указание на наличие у одного из родителей гражданства Республики Узбекистан;

свидетельство или справка о рождении (при рождении ребенка в Республике Узбекистан) при предъявлении вида на жительство в Республике Узбекистан обоих родителей (одинокого родителя), являющихся лицами без гражданства.

Статья 8. Сохранение гражданства Республики Узбекистан при заключении и расторжении брака

Вступление в брак гражданина Республики Узбекистан с гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, а также расторжение такого брака не влекут за собой изменение гражданства супругов.

Изменение гражданства Республики Узбекистан одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого супруга.

Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства ребенка, родившегося в этом браке или усыновленного (удочеренного) супругами до расторжения брака.

Статья 9. Сохранение гражданства Республики Узбекистан лицами, проживающими за границей

Проживание гражданина Республики Узбекистан за границей не влечет за собой прекращение гражданства Республики Узбекистан.

Статья 10. Защита государством граждан Республики Узбекистан за границей

Граждане Республики Узбекистан за границей находятся под защитой и покровительством Республики Узбекистан.

Республика Узбекистан в лице ее дипломатических представительств и консульских учреждений обязана принимать меры к тому, чтобы граждане Республики Узбекистан имели возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, предоставленными законодательством страны пребывания, международными договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и государство пребывания, общепризнанными нормами международного права, международными обычаями. Консульские учреждения Республики Узбекистан, а также консульские отделы дипломатических представительств Республики Узбекистан (далее – консульские учреждения) также принимают меры по защите прав граждан Республики Узбекистан и их восстановлению в случае нарушения.

Статья 11. Недопустимость выдачи гражданина Республики Узбекистан иностранному государству

Гражданин Республики Узбекистан не может быть выдан иностранному государству, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

Статья 12. Непризнание принадлежности гражданина Республики Узбекистан к гражданству иностранного государства

В Республике Узбекистан не признается принадлежность граждан Республики Узбекистан к гражданству иностранного государства.

До принятия решения Президента Республики Узбекистан о выходе из гражданства или утрате гражданства Республики Узбекистан гражданин Республики Узбекистан, имеющий одновременно гражданство иностранного государства, не может уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Узбекистан.

Глава 2. Приобретение гражданства Республики Узбекистан

Статья 13. Основания приобретения гражданства Республики Узбекистан

Гражданство Республики Узбекистан приобретается:

по рождению;

при усыновлении (удочерении) (далее – усыновлении) ребенка;

в результате приема и восстановления в гражданстве Республики Узбекистан.

Гражданство Республики Узбекистан может быть приобретено и по иным основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Узбекистан и настоящим Законом.

Статья 14. Приобретение гражданства Республики Узбекистан по рождению

Ребенок независимо от места его рождения приобретает гражданство Республики Узбекистан по рождению, если на момент рождения:

а) оба родителя (одинокий родитель) являются гражданами Республики Узбекистан;

б) один из его родителей является гражданином Республики Узбекистан, а другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим либо место его нахождения неизвестно;

в) один из его родителей является гражданином Республики Узбекистан, а другой является гражданином иностранного государства.

В случае, предусмотренном пунктом "в" части первой настоящей статьи, приобретение ребенком гражданства Республики Узбекистан осуществляется только по ходатайству родителя – гражданина Республики Узбекистан или других законных представителей.

Ребенок, родившийся на территории Республики Узбекистан, родители (одинокий родитель) которого являются лицами без гражданства, приобретает гражданство Республики Узбекистан по рождению.

Ребенок, находящийся на территории Республики Узбекистан, оба родителя которого неизвестны, является гражданином Республики Узбекистан.

В случае установления или признания отцовства либо материнства ребенка, отцом либо матерью которого является гражданин Республики Узбекистан, ребенок приобретает гражданство Республики Узбекистан независимо от места его рождения.

Статья 15. Определение принадлежности к гражданству Республики Узбекистан ребенка, родители которого не являются гражданами Республики Узбекистан

Ребенок, родившийся на территории Республики Узбекистан, родители (одинокий родитель) которого к моменту его рождения являются гражданами иностранного государства либо один из родителей является иностранным гражданином, а другой – лицом без гражданства, не приобретает гражданство Республики Узбекистан по рождению.

Статья 16. Приобретение ребенком гражданства Республики Узбекистан при усыновлении

Ребенок, являющийся гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, усыновляемый гражданами Республики Узбекистан, приобретает гражданство Республики Узбекистан.

Ребенок, являющийся гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, усыновляемый супругами, один из которых является гражданином Республики Узбекистан, а другой – лицом без гражданства, приобретает гражданство Республики Узбекистан.

Ребенок, являющийся гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, усыновляемый супругами, один из которых является гражданином Республики Узбекистан, а другой – гражданином иностранного государства, приобретает гражданство Республики Узбекистан по взаимному согласию усыновителей.

Статья 17. Сохранение ребенком гражданства Республики Узбекистан в случае усыновления

Ребенок, являющийся гражданином Республики Узбекистан, усыновленный в Республике Узбекистан, сохраняет гражданство Республики Узбекистан.

Ребенку, являющемуся гражданином Республики Узбекистан, усыновленному супругами, один из которых является гражданином иностранного государства, а другой –гражданином Республики Узбекистан, по ходатайству усыновителей может быть разрешен выход из гражданства Республики Узбекистан.

Глава 3. Прием и восстановление в гражданстве Республики Узбекистан

Статья 18. Виды приема в гражданство Республики Узбекистан

Прием в гражданство Республики Узбекистан осуществляется:

в общем порядке;

в упрощенном порядке;

в исключительном порядке.

Статья 19. Прием в гражданство Республики Узбекистан в общем порядке

Общий порядок приема в гражданство Республики Узбекистан осуществляется в отношении гражданина иностранного государства или лица без гражданства, если он:

а) оформил выход из гражданства иностранного государства;

б) со дня получения вида на жительство для лица без гражданства и до дня обращения с ходатайством о приеме в гражданство Республики Узбекистан постоянно проживает на территории Республики Узбекистан в течение пяти лет непрерывно;

в) имеет законный источник существования;

г) обязуется соблюдать Конституцию Республики Узбекистан;

д) владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения. Порядок определения уровня знания государственного языка утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Условие, предусмотренное пунктом "б" части первой настоящей статьи, не распространяется на лицо без гражданства, состоящее в браке с гражданином Республики Узбекистан и после заключения брака непрерывно проживающее совместно с супругом на территории Республики Узбекистан в течение трех лет.

При этом срок проживания на территории Республики Узбекистан считается непрерывным, если лицо без гражданства выезжало за пределы Республики Узбекистан в совокупности не более чем на сто восемьдесят три дня в течение одного года.

Статья 20. Прием в гражданство Республики Узбекистан в упрощенном порядке

Упрощенный порядок приема в гражданство Республики Узбекистан осуществляется в отношении соотечественника, являющегося гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, если он:

а) имеет хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Республики Узбекистан и являющегося гражданином Республики Узбекистан;

б) имеет законный источник существования;

в) обязуется соблюдать Конституцию Республики Узбекистан;

г) владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения, в установленном законодательством порядке.

Условие, предусмотренное пунктом "а" части первой настоящей статьи, может не учитываться в отношении соотечественника и (или) членов его семьи, имеющих высокие достижения в области науки и научной деятельности, техники, культуры и спорта, а также обладающих профессией или квалификацией, представляющей интерес для Республики Узбекистан.

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения Президенту Республики Узбекистан о целесообразности предоставления гражданства Республики Узбекистан лицам, указанным в частях первой и второй настоящей статьи.

На основании принятого решения лицу выдается гарантийное письмо о предоставлении гражданства Республики Узбекистан, если данное лицо осуществит выход из гражданства государства, в котором оно состоит.

Срок действия гарантийного письма – один год. По решению Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан срок действия гарантийного письма может быть продлен еще на один год.

Гарантийное письмо вручается органом внутренних дел или консульским учреждением заявителю или его законному представителю либо направляется по почте.

Прием в гражданство Республики Узбекистан осуществляется в соответствии с указом Президента Республики Узбекистан после предоставления заявителем документа о выходе из гражданства иностранного государства.

Статья 21. Прием в гражданство Республики Узбекистан в исключительном порядке

Президент Республики Узбекистан исходя из национальных интересов может предоставлять гражданство Республики Узбекистан гражданам иностранных государств и лицам без гражданства без применения требований статей 19 и 20 настоящего Закона.

Статья 22. Восстановление в гражданстве Республики Узбекистан

Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Узбекистан, имеет право обратиться с ходатайством о восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан, если оно не было утрачено в соответствии с пунктами "а" и "г" части первой статьи 25 настоящего Закона. В ходатайстве указываются причины прекращения гражданства Республики Узбекистан.

Оформление документов по ходатайству о восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан осуществляется в порядке, установленном статьями 19, 37 и 38 настоящего Закона.

Не допускается восстановление в гражданстве Республики Узбекистан более одного раза.

Глава 4. Прекращение гражданства Республики Узбекистан

Статья 23. Основания прекращения гражданства Республики Узбекистан

Гражданство Республики Узбекистан прекращается:

а) вследствие выхода из гражданства Республики Узбекистан;

б) вследствие утраты гражданства Республики Узбекистан.

Статья 24. Выход из гражданства Республики Узбекистан

Выход из гражданства Республики Узбекистан осуществляется на основании ходатайства гражданина Республики Узбекистан о выходе из гражданства Республики Узбекистан в порядке, установленном статьями 37 и 39 настоящего Закона.

Статья 25. Основания для утраты гражданства Республики Узбекистан

Гражданство Республики Узбекистан утрачивается:

а) вследствие поступления лица на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства;

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на постоянный консульский учет без уважительных причин в течение семи лет;

в) если прием в гражданство Республики Узбекистан осуществлен в результате предоставления заведомо ложных сведений или поддельных документов;

г) если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства, либо путем совершения преступлений против мира и безопасности;

д) если лицо добровольно приобрело гражданство иностранного государства;

е) если лицо приобрело гражданство иностранного государства по рождению или по гражданству родителя – гражданина иностранного государства в несовершеннолетнем возрасте и не оформило выход из гражданства иностранного государства по достижении возраста двадцати одного года.

Утрата лицом гражданства Республики Узбекистан не влечет изменения гражданства его супруга (супруги) и ребенка (детей).

Статья 26. Установление фактов поступления граждан Республики Узбекистан на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства

Для выявления лиц, поступивших на военную службу, на службу в органы безопасности, правоохранительные органы, органы государственной власти и управления иностранного государства, консульские учреждения проверяют сведения заинтересованных министерств, государственных комитетов и ведомств, а также изучают поступающие обращения физических и юридических лиц.

При подтверждении фактов, указанных в части первой настоящей статьи, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан (далее – Министерство иностранных дел) подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Статья 27. Выявление граждан Республики Узбекистан, постоянно проживающих за границей и не вставших на постоянный консульский учет

Для выявления граждан Республики Узбекистан, постоянно проживающих за границей и не вставших на постоянный консульский учет в течение семи лет, консульские учреждения:

проверяют обращения лиц, обратившихся лично в консульские учреждения, либо сведения, поступившие в консульские учреждения через Министерство иностранных дел;

изучают запросы иностранного государства о принадлежности лица к гражданству Республики Узбекистан;

ведут учет граждан Республики Узбекистан, содержащихся в местах лишения свободы в странах своих консульских округов;

по ежеквартальным запросам Министерства внутренних дел Республики Узбекистан (далее – Министерство внутренних дел) проверяют по спискам постоянного консульского учета граждан Республики Узбекистан, выписавшихся на постоянное место жительства за границу.

В случае выявления факта, предусмотренного частью первой настоящей статьи, Министерство иностранных дел подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий за границей и не вставший на постоянный консульский учет без уважительных причин в течение семи лет, имеет право обратиться в консульское учреждение с заявлением о постановке на постоянный консульский учет. Консульское учреждение устанавливает личность заявителя, сверяет со списком лиц, утративших гражданство Республики Узбекистан, и изучает причины, по которым гражданин Республики Узбекистан своевременно не встал на постоянный консульский учет. При этом заявителю разъясняются положения статьи 25 настоящего Закона.

При наличии уважительных причин консульское учреждение может принять решение о приеме документов на постановку гражданина Республики Узбекистан на постоянный консульский учет. Уважительными причинами являются болезнь, отсутствие консульского учреждения в стране пребывания и другие не зависящие от гражданина причины. Информация о постановке гражданина Республики Узбекистан на постоянный консульский учет направляется в Министерство иностранных дел.

Статья 28. Установление факта приема в гражданство Республики Узбекистан в результате предоставления заведомо ложных сведений или поддельных документов

В случае выявления факта приобретения гражданства Республики Узбекистан в результате предоставления заведомо ложных сведений или поддельных документов Министерство внутренних дел или Министерство иностранных дел передает материалы в органы прокуратуры Республики Узбекистан.

Факт приобретения гражданства Республики Узбекистан в результате предоставления заведомо ложных сведений или поддельных документов устанавливается вступившим в законную силу решением суда.

Суд, вынесший решение, направляет его копию в Министерство внутренних дел или Министерство иностранных дел.

На основании решения суда Министерство внутренних дел или Министерство иностранных дел подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Статья 29. Установление факта причинения существенного вреда интересам общества и государства гражданином Республики Узбекистан, занимавшимся деятельностью в пользу иностранного государства либо совершившим преступление против мира и безопасности

Факт причинения существенного вреда интересам общества и государства гражданином Республики Узбекистан, занимавшимся деятельностью в пользу иностранного государства либо совершившим преступление против мира и безопасности, устанавливается вступившим в законную силу приговором суда.

Суд, вынесший приговор, направляет его копию в Министерство внутренних дел.

На основании приговора суда Министерство внутренних дел подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Статья 30. Выявление граждан Республики Узбекистан, которые добровольно приобрели гражданство иностранного государства

Для выявления граждан Республики Узбекистан, которые добровольно приобрели гражданство иностранного государства, органы внутренних дел и консульские учреждения проверяют сведения заинтересованных министерств, государственных комитетов и ведомств, а также изучают поступающие обращения физических и юридических лиц.

В случае выявления факта, предусмотренного частью первой настоящей статьи, гражданину Республики Узбекистан разъясняются положения статьи 25 настоящего Закона. При этом Министерство внутренних дел или Министерство иностранных дел подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Статья 31. Выявление граждан Республики Узбекистан, которые приобрели гражданство иностранного государства по рождению или по гражданству родителя – гражданина иностранного государства в несовершеннолетнем возрасте

Для выявления граждан Республики Узбекистан, которые приобрели гражданство иностранного государства по рождению или по гражданству родителя – гражданина иностранного государства в несовершеннолетнем возрасте и не оформили выход из гражданства иностранного государства по достижении возраста двадцати одного года, органы внутренних дел и консульские учреждения проверяют сведения заинтересованных министерств, государственных комитетов и ведомств, а также изучают поступающие обращения физических и юридических лиц.

В случае выявления факта, предусмотренного частью первой настоящей статьи, гражданину Республики Узбекистан или его законному представителю разъясняются положения статьи 25 настоящего Закона.

Если лицо по достижении возраста двадцати одного года не предоставило информацию о прекращении гражданства иностранного государства, Министерство внутренних дел или Министерство иностранных дел подготавливает заключение и направляет его вместе с материалами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан.

Глава 5. Гражданство ребенка в случае изменения гражданства родителей и при усыновлении

Статья 32. Изменение гражданства ребенка в случае изменения гражданства родителей

Гражданство ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, может изменяться, если оба родителя (одинокий родитель) приобретают гражданство Республики Узбекистан или выходят из гражданства Республики Узбекистан.

При изменении гражданства Республики Узбекистан обоими родителями (одиноким родителем) гражданство ребенка, являющегося гражданином Республики Узбекистан, может изменяться при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, лишенных родительских прав.

Статья 33. Сохранение гражданства Республики Узбекистан ребенком, над которым установлена опека или попечительство

Если оба родителя (одинокий родитель) ребенка, проживающего на территории Республики Узбекистан, выходят из гражданства Республики Узбекистан и при этом не участвуют в воспитании ребенка, над которым установлена опека или попечительство, ребенок по нотариально заверенному заявлению родителей, ходатайству опекуна либо попечителя сохраняет гражданство Республики Узбекистан.

Статья 34. Приобретение ребенком гражданства Республики Узбекистан в случае приобретения гражданства Республики Узбекистан одним из родителей

Если один из родителей приобретает гражданство Республики Узбекистан, а другой остается гражданином иностранного государства, ребенок независимо от места рождения может приобрести гражданство Республики Узбекистан по ходатайству родителя, приобретающего гражданство Республики Узбекистан.

Если один из родителей приобретает гражданство Республики Узбекистан, а другой остается гражданином иностранного государства, постоянно проживающим в Республике Узбекистан, ребенок, не достигший возраста четырнадцати лет, родившийся и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан, приобретает гражданство Республики Узбекистан.

Если один из родителей приобретает гражданство Республики Узбекистан, а другой остается лицом без гражданства, ребенок, проживающий на территории Республики Узбекистан, приобретает гражданство Республики Узбекистан.

Если один из родителей приобретает гражданство Республики Узбекистан, а другой остается лицом без гражданства, ребенок, постоянно проживающий за пределами Республики Узбекистан, может приобрести гражданство Республики Узбекистан по ходатайству родителя, приобретающего гражданство Республики Узбекистан.

Статья 35. Сохранение ребенком гражданства Республики Узбекистан в случае выхода одного из родителей из гражданства Республики Узбекистан

Если один из родителей выходит из гражданства Республики Узбекистан, а другой остается гражданином Республики Узбекистан, ребенок сохраняет гражданство Республики Узбекистан. По ходатайству родителя, который выходит из гражданства Республики Узбекистан, ребенку может быть разрешен выход из гражданства Республики Узбекистан при наличии письменного согласия другого родителя, сохранившего гражданство Республики Узбекистан.

Статья 36. Необходимость получения согласия ребенка при изменении его гражданства

Изменение гражданства ребенка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в случае изменения гражданства его родителей или его усыновления может последовать только с письменного согласия ребенка.

Глава 6. Порядок подготовки документов при приеме, восстановлении или выходе из гражданства Республики Узбекистан

Статья 37. Общие требования к ходатайствам о приеме, восстановлении или выходе из гражданства Республики Узбекистан

Ходатайство о приеме, восстановлении или выходе из гражданства Республики Узбекистан подается на имя Президента Республики Узбекистан заявителем лично.

Лицо, проживающее на территории Республики Узбекистан, подает ходатайство в орган внутренних дел по месту постоянного жительства, а лицо, проживающее за границей, – в консульское учреждение. При наличии уважительных причин (болезнь, отсутствие консульского учреждения) нотариально заверенное ходатайство может быть подано через доверенных лиц.

Ходатайство о приеме, восстановлении или выходе из гражданства Республики Узбекистан и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны заявителем с указанием даты составления. Если заявитель вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может собственноручно расписаться, по его поручению в присутствии его и должностного лица органа внутренних дел либо консульского должностного лица консульского учреждения ходатайство или иной документ может подписать другое лицо с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно заявителем. В таких случаях должностным лицом органа внутренних дел или консульским должностным лицом консульского учреждения делается об этом надпись на ходатайстве.

Статья 38. Документы, прилагаемые к ходатайству о приеме или восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан

К ходатайству о приеме в гражданство Республики Узбекистан в общем порядке или восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан прилагаются:

анкета;

паспорт и (или) вид на жительство;

свидетельство о браке или расторжении брака;

свидетельство о рождении ребенка и при наличии вид на жительство ребенка, при указании его в ходатайстве;

документ, удостоверяющий наличие законных источников существования;

документ об уплате государственной пошлины (консульского сбора).

К ходатайству о приеме в гражданство Республики Узбекистан в упрощенном порядке, помимо документов, перечисленных в части первой настоящей статьи, прилагаются:

свидетельство о рождении заявителя;

паспорт родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Республики Узбекистан и являющегося гражданином Республики Узбекистан, либо ходатайство заинтересованного министерства, государственного комитета или ведомства;

документ, подтверждающий отсутствие или наличие судимости.

К ходатайству о приеме в гражданство Республики Узбекистан в исключительном порядке прилагается паспорт (вид на жительство).

Статья 39. Документы, прилагаемые к ходатайству о выходе из гражданства Республики Узбекистан

К ходатайству о выходе из гражданства Республики Узбекистан прилагаются:

анкета;

паспорт;

свидетельство о браке или расторжении брака;

свидетельство о рождении ребенка и при наличии паспорт ребенка, при указании его в ходатайстве;

документ об уплате государственной пошлины (консульского сбора).

Если у заявителя в Республике Узбекистан постоянно проживают супруг (супруга), родители, а также находящиеся на его иждивении лица, являющиеся гражданами Республики Узбекистан, то он обязан представить нотариально удостоверенные заявления этих лиц об отсутствии к нему имущественных претензий.

Статья 40. Порядок оформления документов по вопросам приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Узбекистан

Орган внутренних дел или консульское учреждение, принявшее ходатайство, в течение трех рабочих дней проверяет правильность оформления представленных заявителем документов.

Для устранения выявленных недостатков орган внутренних дел или консульское учреждение вправе потребовать от заявителя представления дополнительных документов либо запросить необходимую информацию из других государственных органов.

Ходатайство считается принятым к рассмотрению с момента представления заявителем всех документов, указанных в статьях 37, 38 и 39 настоящего Закона.

Глава 7. Сроки рассмотрения и основания прекращения рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан

Статья 41. Сроки рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан

Орган внутренних дел или консульское учреждение после регистрации документов по вопросам гражданства Республики Узбекистан в течение трех рабочих дней вносит заявку о рассмотрении материалов в Межведомственную базу данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан, создаваемую в порядке, установленном статьей 52 настоящего Закона.

Срок рассмотрения заявки, проведения проверки и подготовки заключения составляет один месяц. При необходимости получения дополнительных документов или сведений срок рассмотрения заявки и подготовки заключения может быть продлен до одного месяца.

Консульское учреждение, принявшее материалы по вопросам гражданства Республики Узбекистан, направляет их в Министерство иностранных дел с учетом графика дипломатической почты.

Срок подготовки материалов Министерством внутренних дел или Министерством иностранных дел для направления в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан не должен превышать одного месяца.

Общий срок рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан не должен превышать одного года с даты внесения заявки в Межведомственную базу данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан.

Статья 42. Прекращение рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан

Основаниями прекращения рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан являются следующие обстоятельства:

а) наличие неисполненных обязательств лица перед государством или его имущественных обязанностей, с которыми связаны интересы граждан либо государственных органов и иных организаций;

б) нахождение лица в розыске;

в) если лицо привлечено к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, осуждено и отбывает наказание;

г) наличие в отношении лица вступившего в законную силу и подлежащего исполнению приговора суда;

д) предоставление заведомо ложных сведений или поддельных документов;

е) противоречие интересам государственной безопасности Республики Узбекистан;

ж) смерть лица.

О прекращении рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан орган внутренних дел или консульское учреждение в письменной форме уведомляет заявителя или его законного представителя с указанием причин прекращения рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан.

В случае устранения обстоятельств, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" и "г" части первой настоящей статьи, лицо имеет право повторно обратиться в орган внутренних дел или консульское учреждение.

В случае прекращения рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан уплаченная государственная пошлина или консульский сбор возврату не подлежит.

Повторное обращение по вопросам гражданства Республики Узбекистан принимается органом внутренних дел или консульским учреждением по истечении одного года после принятия Комиссией по вопросам гражданства Республики Узбекистан при Президенте Республики Узбекистан решения о прекращении рассмотрения материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан. В случае возникновения новых обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, повторное ходатайство может быть рассмотрено и раньше указанного срока.

Глава 8. Порядок определения принадлежности к гражданству и признания гражданства Республики Узбекистан

Статья 43. Определение принадлежности к гражданству Республики Узбекистан

Заявление об определении принадлежности лица к гражданству Республики Узбекистан подается в орган внутренних дел по месту постоянного жительства, а лицом, постоянно проживающим за границей, – в консульское учреждение.

Определение принадлежности к гражданству Республики Узбекистан осуществляется на основании заявления об определении принадлежности лица к гражданству Республики Узбекистан и приложенных к нему документов.

При наличии у заявителя документов, подтверждающих его принадлежность к гражданству Республики Узбекистан, заявителю выдается паспорт гражданина Республики Узбекистан или иной документ, подтверждающий наличие гражданства Республики Узбекистан.

В случае отсутствия у заявителя необходимых документов, а также возникновения сомнений относительно принадлежности заявителя к гражданству Республики Узбекистан орган внутренних дел или консульское учреждение для проведения проверки направляет запрос в соответствующие государственные органы. По итогам проверки выносится заключение.

В случае выявления факта получения паспорта гражданина Республики Узбекистан с нарушениями требований статей 5, 6, 13-16 и 32-36 настоящего Закона паспорт гражданина Республики Узбекистан подлежит изъятию на основании заключения органа внутренних дел. В случае несогласия лица, паспорт которого изымается, с указанным заключением оно вправе обратиться в суд для разрешения вопроса о его принадлежности или непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан.

Заключения, указанные в частях четвертой и пятой настоящей статьи, утверждаются соответственно министром внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальниками главных управлений внутренних дел города Ташкента и Ташкентской области или начальниками управлений внутренних дел областей.

Статья 44. Порядок оформления справок о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан

Анкета об оформлении справки о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан подается в орган внутренних дел по месту постоянного жительства, а лицом, постоянно проживающим за границей, – в консульское учреждение.

К анкете об оформлении справки о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан прилагаются:

свидетельство о рождении;

паспорт или иной документ, подтверждающий личность;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или консульского сбора.

Общий срок рассмотрения органами внутренних дел анкеты об оформлении справки о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан составляет один месяц с момента внесения заявки в Межведомственную базу данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан. В ходе рассмотрения анкеты проверяется принадлежность или непринадлежность лица к гражданству Республики Узбекистан. По итогам рассмотрения органом внутренних дел выдается справка о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан.

Статья 45. Подготовка материалов по вопросам оформления признания гражданства Республики Узбекистан

Заявление о признании лица без гражданства гражданином Республики Узбекистан подается в орган внутренних дел по месту постоянного жительства. К заявлению прилагаются:

анкета;

вид на жительство для лица без гражданства;

свидетельство о браке или расторжении брака;

справка о перемене фамилии, имени и отчества заявителя (при наличии изменений);

документ об уплате государственной пошлины.

Общий срок рассмотрения органами внутренних дел заявления о признании лица без гражданства гражданином Республики Узбекистан составляет три месяца со дня подачи заявления.

В случае подтверждения обстоятельств, предусмотренных статьей 6 настоящего Закона, лицо без гражданства признается гражданином Республики Узбекистан на основании заключения, утвержденного соответственно министром внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальниками главных управлений внутренних дел города Ташкента и Ташкентской области, начальниками управлений внутренних дел областей, которое согласуется с Министерством внутренних дел.

Глава 9. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан

Статья 46. Образование Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан

В целях реализации конституционных полномочий Президента Республики Узбекистан по решению вопросов гражданства Республики Узбекистан сроком на пять лет образуется Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан (далее – Комиссия).

Комиссия является консультативно-вспомогательным органом при Президенте Республики Узбекистан. Состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.

Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и других членов Комиссии.

Председатель, заместитель председателя и другие члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.

В случае отсутствия председателя на заседании Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя.

Регламент Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан утверждается Президентом Республики Узбекистан.

Статья 47. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

рассмотрение ходатайств по вопросам гражданства Республики Узбекистан, внесение предложений Президенту Республики Узбекистан по вопросам гражданства;

осуществление контроля над исполнением решений по вопросам гражданства, принятых Президентом Республики Узбекистан;

анализ исполнения законодательства Республики Узбекистан о гражданстве, внесение предложений Президенту Республики Узбекистан, направленных на устранение выявленных проблем в данном направлении;

изучение международной практики и передового зарубежного опыта по вопросам гражданства.

Статья 48. Права Комиссии

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:

истребовать по находящемуся в производстве делу дополнительные документы и материалы по вопросам гражданства Республики Узбекистан у соответствующих государственных органов;

участвовать в подготовке нормативно-правовых актов по вопросам гражданства Республики Узбекистан, вносить соответствующие предложения Президенту Республики Узбекистан;

приглашать на свои заседания представителей государственных органов и иных организаций для получения необходимой дополнительной информации по вопросам гражданства Республики Узбекистан.

Комиссия принимает решение о прекращении рассмотрения ходатайств по вопросам гражданства Республики Узбекистан по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 42 настоящего Закона.

Статья 49. Порядок организации работы и принятия решений Комиссии

Организационной формой работы Комиссии являются ее заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии являются правомочными при наличии не менее двух третей от общего числа ее членов.

На заседаниях Комиссии могут присутствовать и выступать по обсуждаемым вопросам председатель Конституционного суда Республики Узбекистан, председатель Верховного суда Республики Узбекистан, Премьер-министр Республики Узбекистан и Генеральный прокурор Республики Узбекистан.

Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании. При разделении голосов членов Комиссии поровну решающим является голос председательствующего. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми ее членами, участвовавшими в заседании.

Предварительная проработка и подготовка материалов по вопросам гражданства Республики Узбекистан, вносимым на рассмотрение Комиссии, осуществляются соответствующим структурным подразделением Администрации Президента Республики Узбекистан.

Глава 10. Заключительные положения

Статья 50. Органы, исполняющие решения по вопросам гражданства Республики Узбекистан

Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении лиц, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, возлагается на Министерство внутренних дел и его соответствующие подразделения, а в отношении лиц, проживающих за границей, – на Министерство иностранных дел и соответствующие консульские учреждения.

Лицо, в отношении которого принято решение о приеме, восстановлении или выходе из гражданства Республики Узбекистан, уведомляется органом внутренних дел или консульским учреждением в пятнадцатидневный срок со дня вступления в силу решения Президента Республики Узбекистан по вопросам гражданства.

Статья 51. Документы, подлежащие выдаче по итогам рассмотрения дел о гражданстве

Лицу, которое приобрело в установленном настоящим Законом порядке гражданство Республики Узбекистан, органом внутренних дел либо консульским учреждением выдается паспорт гражданина Республики Узбекистан или иной документ, подтверждающий наличие гражданства Республики Узбекистан.

Лицу, постоянно проживающему в Республике Узбекистан, у которого прекращено гражданство Республики Узбекистан, органом внутренних дел выдается вид на жительство Республики Узбекистан.

Лицу, не имеющему постоянной прописки в Республике Узбекистан, у которого прекращено гражданство Республики Узбекистан, при его выезде за пределы Республики Узбекистан органом внутренних дел выдается проездной документ Республики Узбекистан.

Лицу, которому разрешен выход из гражданства Республики Узбекистан, в том числе ребенку, выдается справка о прекращении гражданства Республики Узбекистан.

Статья 52. Межведомственная база данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан

В целях обеспечения взаимодействия между заинтересованными государственными органами по вопросам гражданства Республики Узбекистан, а также ввода, учета и мониторинга документов и сведений формируется Межведомственная база данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан.

Порядок функционирования Межведомственной базы данных по вопросам гражданства Республики Узбекистан определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Статья 53. Разрешение споров

Споры, возникающие в области гражданства Республики Узбекистан, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 54. Ответственность за нарушение законодательства о гражданстве Республики Узбекистан

Лица, виновные в нарушении законодательства о гражданстве Республики Узбекистан, несут ответственность в установленном порядке.

Статья 55. Внесение изменений, а также признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан

1. В Законе Республики Узбекистан от 6 января 2020 года № ЗРУ–600 "О государственной пошлине» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2020 г., № 1, ст. 1):

в пункте 6 статьи 5 слова "с заявлений о приеме в гражданство Республики Узбекистан и о выходе из гражданства Республики Узбекистан" заменить словами "за рассмотрение ходатайств о приеме, восстановлении и выходе из гражданства Республики Узбекистан и заявлений о признании гражданином Республики Узбекистан";

в части третьей статьи 22 слова "с заявлений о приеме в гражданство Республики Узбекистан и о выходе из гражданства Республики Узбекистан" заменить словами "за рассмотрение ходатайств о приеме, восстановлении и выходе из гражданства Республики Узбекистан и заявлений о признании гражданином Республики Узбекистан";

в подпункте "и" пункта 6 приложения к Закону Республики Узбекистан "О государственной пошлине» слова "за подачу заявлений о приеме в гражданство или о выходе из гражданства Республики Узбекистан" заменить словами "за рассмотрение ходатайств о приеме, восстановлении и выходе из гражданства Республики Узбекистан и заявлений о признании гражданином Республики Узбекистан".

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года № 632–XII "О гражданстве Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, ст. 338);

2) Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года № 633–XII "О порядке введения в действие Закона Республики Узбекистан "О гражданстве Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., № 9, ст. 339);

3) пункт 10 раздела I Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 года № 714–II "О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 18);

4) статью 1 Закона Республики Узбекистан от 10 августа 2015 года № ЗРУ–389 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2015 г., № 8, ст. 310);

5) статью 1 Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2016 года № ЗРУ–411 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 276);

6) статью 2 Закона Республики Узбекистан от 23 мая 2019 года № ЗРУ–542 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 5, ст. 267).

Статья 56. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным министерствам, государственным комитетам и ведомствам обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 57. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 58. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Статьи 6, 45 и пункт 1 статьи 55 настоящего Закона вводятся в действие с 1 апреля 2020 года".

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