



Глава Узбекистана провел беседу с Нурсултаном Назарбаевым



ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Беседа была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям, взаимодействия в области предупреждения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обмена мнениями по преблемам региональной и мировой политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи