



Глава государства поздравил граждан с праздником весны



ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю празднования Международного дня весны - Навруза. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



От всего сердца поздравляю всех вас, весь многонациональный народ Узбекистана с наступлением светлого праздника Навруз и выражаю вам свое глубокое уважение и самые теплые, искренние пожелания.



Уважаемые друзья!



Все мы хорошо знаем, что древняя философия Навруза, его суть и смысл заключаются прежде всего в сохранении мира и бережном отношении к здоровью человека.



Если в обществе будут сохраняться мир и стабильность, обеспечиваться здоровье людей, то такое общество, безусловно, достигнет своих целей. Однако, к сожалению, в нынешний век глобализации эта задача становится все сложнее.



Не случайно в народе говорят: “Год на год не приходится”. В жизни не бывает все гладко, не обходится без испытаний и трудностей.



Сегодня мы еще глубже осознаем эту истину. Мы столкнулись с такой серьезной угрозой, как инфекция коронавируса. Государство и правительство принимают все меры для ее скорейшего устранения.



Уверен, что все наши граждане, независимо от национальности, языка, вероисповедания, сплотятся еще сильнее и, сохраняя спокойствие, проявляя твердую волю, высокую сознательность и ответственность, сумеют преодолеть это испытание.



Учитывая сложившуюся обстановку, в этом году мы приостановили проведение массовых мероприятий в дни Навруза.



Пользуясь случаем, еще раз благодарю наш народ за то, что, правильно оценивая нынешнюю непростую ситуацию, поддерживает принимаемые меры.



Надеюсь, в скором времени эти тревожные дни останутся позади. И мы вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайилей, широких народных гуляний.



Уважаемые соотечественники!



Несмотря на возникшие трудности, жизнь продолжается. В этом году праздник Навруз мы отметим в наших домах, в кругу семьи.



В настоящее время умелые дехкане и фермеры страны с большими надеждами приступили к посевным работам. Во всех регионах, повсеместно высаживают миллионы деревьев, разбивают новые сады, чтобы сделать нашу страну еще прекраснее.



В этот радостный день все мы желаем нашим трудолюбивым дехканам: пусть нынешний год будет высокоурожайным и успешным.



Поздравляем народы стран ближнего и дальнего зарубежья, всех друзей и партнеров Узбекистана с наступлением нового года по восточному календарю – праздником Навруз и выражаем им свои самые добрые пожелания.



Дорогие соотечественники!



Пусть сбудутся все наши благие надежды и устремления!



Пусть всегда будет мир в нашей стране, благополучной – жизнь нашего народа!



Пусть Всевышний оберегает всех нас!



С Наврузом вас, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи