



Глава Узбекистана получает поздравления от зарубежных коллег



ТАШКЕНТ, 22 марта. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от зарубежных коллег по случаю Международного дня весны - Навруза. В частности, послания прислали Президент США Дональд Трамп, Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Палестины Махмуд Аббас, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, Наследный принц, заместитель председателя Совета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум и заместитель премьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ Шейх Сайф бин Заид Аль Нахаян. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи