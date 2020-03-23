Погода в Узбекистане на 24 марта

Погода в Узбекистане на 24 марта23.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 марта, погода по прогнозам синоптиков:
24-25 марта по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1500 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ