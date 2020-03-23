В УВКБ ООН приветствовали принятие в Узбекистане нового закона о гражданстве

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе в Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали принятие поправок к закону Узбекистана "О гражданстве", которая позволит не имеющим статуса 49 тысячам 228 жителям Узбекистана получить гражданство страны. Это примерно половина людей, не имеющих гражданства.

"В последние годы Узбекистан добился значительных успехов в решении проблемы безгражданства – это огромный шаг вперед … Десятки тысяч человек теперь получат возможность почувствовать себя "своими", - отметил представитель УВКБ в Центральной Азии Ясука Ода.

На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 97 346 человек без гражданства. Это явление, распространенное и в других странах региона, - подчеркивают в УВКБ, - в первую очередь является следствием распада Советского Союза в 1991 и образованием независимых государств. В результате, сотни тысяч жителей Центральной Азии оказались без гражданства. Многие сохранили или получили гражданство стран-преемников, но многие другие оказались в безвыходном положении: они либо остались с недействующими советскими паспортами, либо не имели документов, подтверждающих их место рождения и проживания.

Поправка к закону о гражданстве, утвержденная президентом Республики, поможет стать гражданами почти 50 тысячам жителей, получивших вид на жительство до 1995 года. Гражданство получат и их дети. В процессе подготовки этой поправки эксперты УВКБ предоставили властям рекомендации.

В Управлении отмечают, что за последние 3 года Узбекистан предоставил гражданство 10 тысячам человек. Правительство также упростило процесс регистрации новорожденных, включая детей, чьи родители не имеют документов, и развернуло общенациональную кампанию по выявлению и регистрации всех детей.

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