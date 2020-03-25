Погода в Узбекистане на 26 марта

Погода в Узбекистане на 26 марта25.03.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 марта, погода по прогнозам синоптиков:
26-31 марта по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1500 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, местами до 18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, местами до 18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, местами до 18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ