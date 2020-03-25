



В Узбекистане введен режим "форс-мажор" для бизнеса



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и распространением коронавируса в Узбекистане, правительством страны принято решение ввести режим "форс-мажор" для бизнеса в случае неисполнения контрактов, сообщает внешнеторговое ведомство страны.



В целях смягчения негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений, Министерству инвестиций и вешней торговли поручено выдавать сертификаты непреодолимой силы (форс-мажор) по обращениям хозяйствующих субъектов. Срок получения сертификата составляет 1 день (если форс-мажорное обстоятельство связано с коронавирусом).



В соответствии с Положением о порядке подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 15 февраля 2005 года № 63, форс-мажором определяются чрезвычайные, непредотвратимые и непредвиденные обстоятельства, вызванные природными явлениями (оползни, землетрясения, ураганы, засухи и другие) или социально-экономическими обстоятельствами (состояние войны, блокады, запреты на импорт и экспорт в государственных интересах и другие), не зависящими от воли и действий сторон, наступивших на территории республики, в связи с которыми они не могут выполнить принятые обязательства по внешнеторговым сделкам и международным договорам.



При этом, к таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров и другие.



В целом стороны могут предпринять попытки договориться на обоюдно выгодных условиях, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) у одной из сторон (к примеру, продление сроков исполнения обязательств, путем внесения изменений в контрактные обязательства).



В случае не достижения договоренности одна из сторон, нуждающаяся в подтверждении обстоятельства непреодолимой силы, может обратиться Министерство инвестиций и внешней торговли по выдаче сертификата.



Министерством инвестиций и внешней торговли будут предприняты все необходимые оперативные меры по оказанию хозяйствующим субъектам Республики содействия в выдаче вышеуказанных сертификатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи