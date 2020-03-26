



Президенты Узбекистана и Афганистана провели телефонный разговор



ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с переизбранием на высший государственный пост, а также стороны обсудили приоритетные вопросы развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, борьбы с коронавирусной пандемией. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи