



Глава Узбекистана провел разговор с президентом Туркменистана



ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа глав двух государств была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, согласованию мер по предотвращению распространения коронавируса, прежде всего, на приграничных территториях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи