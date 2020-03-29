В Узбекистане отменили таможенные пошлины на лекарства на время пандемии

ТАШКЕНТ, 29 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению потребности населения в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения, медицинской технике и товарах первой необходимости", в соответствии с которым на время сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в республике отменены таможенные пошлины на ввозимые лекарства и медикаменты, а также снижен налог на добавленную стоимость.

Постановление гласит:

"В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года №УП–5969 "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений":

1. Принять к сведению, что в период действия усиленного порядка (далее – Порядок) противодействия распространению коронавирусной инфекции не взимаются таможенные пошлины в отношении необходимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также сырья, материалов и субстанций, используемых в их производстве, перемещаемых через таможенную границу по перечню, предоставленному Министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли.

2. Государственному налоговому комитету, Государственному таможенному комитету и Антимонопольному комитету обеспечить ведение ежедневного мониторинга цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику, материалы и субстанции, используемые в их производстве, товары первой необходимости, а также установить строгий контроль за недопущением искусственного завышения цен, образования искусственного дефицита и повышенного спроса на данные средства.

3. В период действия Порядка предоставить, в порядке исключения, Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан (далее – Республиканская комиссия), образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 января 2020 года №Р–5537, право:

принятия решения о действии на срок до трех месяцев льготы по налогу на добавленную стоимость на отдельные готовые лекарственные средства и изделия медицинского назначения , включенные в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при импорте которых не распространяется льгота по налогу на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2011 года №49 "О регулировании импорта готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения";

, включенные в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при импорте которых не распространяется льгота по налогу на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2011 года №49 "О регулировании импорта готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения"; уменьшения до 0 процентов ставок таможенных пошлин и акцизного налога на срок до трех месяцев при импорте отдельных видов товаров первой необходимости с формированием их перечня.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.".

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