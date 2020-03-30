Узбекистан полностью прекратил авиасообщение

Узбекистан полностью прекратил авиасообщение30.03.2020 10:38
ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта специальная Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения коронавируса приняла ряд дополнительных решений.
В частности, во исполнение поручений Президента Узбекистана в стране полностью остановлена работа аэропортов.
Полное прекращение авиасообщения будет действовать с 00:01 часов 30 марта до 00:01 часов 20 апреля.
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