



Узбекистан полностью прекратил авиасообщение



ТАШКЕНТ, 30 марта. /УЗИНФОРМ/. 29 марта специальная Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения коронавируса приняла ряд дополнительных решений. В частности, во исполнение поручений Президента Узбекистана в стране полностью остановлена работа аэропортов. Полное прекращение авиасообщения будет действовать с 00:01 часов 30 марта до 00:01 часов 20 апреля. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи