В Узбекистане определен размер выплат ветеранам в честь 9 мая

ТАШКЕНТ, 31 марта. /УЗИНФОРМ/. 30 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны", которым определяется размер и порядок выплат денежных вознаграждений участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в честь приближающегося празднования Дня памяти и почестей, 9 мая.

Указ гласит:

"В связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника – Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины, духовно-нравственное воспитание молодежи, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с празднованием 75-й годовщины Победы над фашизмом:

1. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 10 000 000 (десяти миллионов) сумов.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

3. Министерству обороны, Министерству по поддержке махалли и семьи, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов, Центральным банком Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента обеспечить вручение данного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.".

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