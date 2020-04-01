



Погода в Узбекистане на 2 апреля



ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 2-3 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1500 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

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