Погода в Узбекистане на 2 апреля

Погода в Узбекистане на 2 апреля01.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
2-3 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1500 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дождь. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
УЗИНФОРМ