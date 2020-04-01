Проведены переговоры между внешнеторговыми ведомствами Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 1 апреля. /УЗИНФОРМ/. 31 марта в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана были проведены переговоры по видеоконференцсвязи с министром торговли и интеграции Республики Казахстан К. Торебаевым.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, вопросов недопущения снижения достигнутых объемов вследствие пандемии коронавируса.

В целях сокращения времени прохождения грузов через пограничные пункты двух государств согласован механизм оперативного, прямого обмена данными о перемещаемых грузовых транспортных средствах по территориям обоих государств.

УЗИНФОРМ