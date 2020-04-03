Главы Узбекистана и Таджикистана провели беседу по телефону

Главы Узбекистана и Таджикистана провели беседу по телефону03.04.2020 20:42
ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Разговор был организован с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой и культурно-образовательной областях, возможностей реализации новых совместных проектов, углубления взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере для противодействия распространения коронавирусной инфекции.
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