



Главы Узбекистана и Таджикистана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 3 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Разговор был организован с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой и культурно-образовательной областях, возможностей реализации новых совместных проектов, углубления взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере для противодействия распространения коронавирусной инфекции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи