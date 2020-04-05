



Глава Узбекистана распорядился оказать дополнительную поддержку бизнесу



ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии". Указ гласит: "В целях усиления социальной защиты населения и обеспечения стабильности функционирования отраслей экономики, а также оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам в период противодействия распространению коронавирусной инфекции: 1. Установить до 31 декабря 2020 года нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе товаров согласно приложению № 1. Совету по тарифному и нетарифному регулированию совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности в двухнедельный срок внести предложения по дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, обратив особое внимание на снижение стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции. 2. Продолжать на срок 6 месяцев без перерыва выплату пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи, срок выплаты которых заканчивается в марте – июне текущего года, без истребования заявления о продолжении их выплаты на новый срок и иных документов (но не более срока достижения ребенком 2 лет и 14 лет соответственно). Установить, что расходы в связи с продлением выплаты социальных пособий и материальной помощи покрываются за счет Антикризисного фонда. 3. Дополнить на период действия карантинных мероприятий Перечень основных продуктов питания и товаров гигиены для бесплатного обеспечения одиноких престарелых и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом. 4. Установить, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года: а) туроператоры, турагенты и субъекты сферы туризма, оказывающие гостиничные услуги (услуги по размещению), АО "Uzbekistan Airways" и его структурные подразделения, АО "Uzbekistan Airports" и ГУП "Центр Узаэронавигация": освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц;

уплачивают социальный налог по сниженной ставке в размере 1 процента; б) плательщики налога на добавленную стоимость, оборот по реализации товаров (услуг) которых не превышает 1 млрд сумов в месяц и применяющие электронные счета-фактуры, вправе исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость на ежеквартальной основе; в) приостанавливается порядок применения повышенных ставок налога на имущество и земельного налога в отношении неиспользуемых производственных площадей, сооружений нежилого назначения, в том числе выявленных до 1 апреля 2020 года, а также начисления пени и принятия мер принудительного взыскания задолженности, возникшей в результате применения повышенных ставок по указанным налогам. 5. Приостановить начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантинных мероприятий, без необходимости сдачи свидетельства о государственной регистрации, с уведомлением о приостановлении деятельности органов государственной налоговой службы через персональный кабинет налогоплательщика. 6. Предоставить право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов сроком до 1 октября 2020 года с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность и (или) у которых сумма выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на 50 процентов по сравнению со среднемесячным за первый квартал текущего года: без подачи заявления органам государственной власти на местах по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными ресурсами – с последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев;

по социальному налогу – с последующей его уплатой равными долями в течение 6 месяцев. 7. Сохранить до конца текущего года действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа. 8. Снизить с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии до 30 процентов. 9. Одобрить принимаемые Центральным банком Республики Узбекистан меры по: обеспечению коммерческих банков дополнительными ликвидными ресурсами в объеме 2,6 трлн сумов за счет облегчения требований по обязательным резервам;

внедрению специального механизма предоставления ликвидности коммерческим банкам со сроком до 3 лет в сумме до 2 трлн сумов. 10. Принять к сведению информацию Центрального банка о том, что: в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП–5969 отсрочена задолженность по кредитам юридических лиц в объеме 7,9 трлн сумов;

объем дополнительно реструктуризуемых платежей по кредитам организаций, столкнувшихся с финансовыми трудностями в связи с принимаемыми в Узбекистане и в других странах мерами по борьбе с коронавирусом и резким снижением экономической активности, составляет дополнительно 7 трлн сумов;

объем пролонгируемых платежей по кредитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих погашению в последующие 6 месяцев 2020 года, составляет 4,7 трлн сумов. 11. Центральному банку принять меры по созданию условий и упрощению процедур для: предоставления коммерческими банками до 1 октября 2020 года отсрочки платежей по кредитам юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с финансовыми затруднениями;

неприменения штрафных санкций и мер взыскания на залоговое обеспечение по просроченным кредитам заемщиков, на деятельность которых негативно воздействовал введенный режим карантина. Установить, что сумма начисленных и отсроченных коммерческими банками процентов по кредитам не включается в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль в период предоставленной отсрочки. 12. Определить, что в период до 1 октября 2020 года Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности предоставляются: поручительство по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства с положительной кредитной историей на пополнение оборотных средств, в размере до 75 процентов включительно от суммы кредита, но не более 10 млрд сумов, вне зависимости от количества проектов;

компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства в национальной валюте на пополнение оборотных средств с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка, с сохранением установленных размеров компенсации. Отменить ограничение на предоставление государственным фондом одному заемщику одновременно и поручительства, и компенсации. 13. Фонду реконструкции и развития пролонгировать сроки погашения ресурсов, выделенных коммерческим банкам для рефинансирования кредитов, по которым предоставлена отсрочка платежа в рамках настоящего Указа. 14. Министерству финансов совместно с заинтересованными коммерческими банками переоформлять выданные государственные гарантии по кредитам, пролонгированным в рамках настоящего Указа. 15. Определить, что: вводится мораторий сроком до 1 октября 2020 года на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями в связи с ограничительными мерами, введенными для противодействия распространению коронавирусной инфекции;

срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной аудиторской проверке, продлевается до 1 октября 2020 года;

разрешается проведение годовых общих собраний акционеров по итогам 2019 года до 1 октября 2020 года, а также в режиме видеоконференцсвязи;

требование об обязательной ежегодной аудиторской проверке обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин вводится по итогам 2020 года;

сроки уплаты административных штрафов, примененных к лицам, помещенным под карантин (за исключением ответственности за нарушение правил карантина), продлеваются на период до окончания карантина;

разрешается до 1 октября 2020 года оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках;

до конца года при предоставлении займа (финансовой помощи) без обязательств выплаты процентного дохода заимодавцу доход, определяемый в целях налогообложения на основе ставки рефинансирования (основной ставки), не подлежит включению в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль и налога с оборота и соответственно не подлежит налогообложению;

приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование государственного имущества субъектами предпринимательства, вынужденно приостановившими свою деятельность на период действия карантинных мероприятий;

плательщики налога на прибыль вправе представлять справку о сумме авансовых платежей по налогу на прибыль начиная со второго квартала 2020 года исходя из ожидаемого объема, с отменой требования его исчисления по результатам предыдущего квартала. При выявлении фактов злоупотребления данным правом налоговым органам предоставляется полномочие вносить изменения в представляемые справки об авансовых платежах по налогу на прибыль; с 1 апреля 2020 года налогоплательщики применяют льготы по налогу на добавленную стоимость, предусмотренные решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, без условия направления высвобождаемых от налогообложения средств на определенные цели. Республиканской антикризисной комиссии (Арипов А.Н.) принять меры по созданию условий для лиц, продолжающих производственную деятельность, с обеспечением прикрепления к ним служб санитарно-эпидемиологического контроля и учреждений здравоохранения для постоянного мониторинга за организацией условий для их работников, а также продлению сроков выполнения инвестиционных обязательств, невыполненных из-за ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. 16. Определить, что: строительные материалы, необходимые для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также товары, необходимые для их функционирования, освобождаются сроком до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе налога на добавленную стоимость;

при ввозе экспресс-тестов по выявлению коронавирусной инфекции с них не взимается сбор за таможенное оформление. 17. Внести изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года № УП–5938 "О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами" согласно приложению № 2. 18. Указать органам государственной власти на местах на слабую организацию работы по предоставлению хозяйствующим субъектам отсрочки (рассрочки) по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить ежемесячную компенсацию из Антикризисного фонда местным бюджетам выпадающих доходов в связи с предоставлением отсрочек (рассрочек) по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами. 19. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести изменения в действующий порядок назначения и выплаты социальных пособий, направленные на упрощение процедуры оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе: сокращение документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение социального пособия;

исключение из совокупных доходов семьи отдельных трансфертов, являющихся мерами государственной социальной поддержки, и другое. Министерству по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан и его территориальным подразделениям осуществлять тесное взаимодействие с органами самоуправления граждан с целью обеспечения адресности назначения социальных пособий и материальной помощи, а также оперативно принимать меры по привлечению необходимого содействия для оказания помощи семьям, остро нуждающимся в социальной поддержке. 20. Министерству финансов Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести предложения о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год" и другие акты законодательства. 21. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Нурмуратова М.Б.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи