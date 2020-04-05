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Глава Узбекистана распорядился оказать дополнительную поддержку бизнесу
05.04.2020 15:01

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии".

Указ гласит:

"В целях усиления социальной защиты населения и обеспечения стабильности функционирования отраслей экономики, а также оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам в период противодействия распространению коронавирусной инфекции:

1. Установить до 31 декабря 2020 года нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе товаров согласно приложению № 1.

Совету по тарифному и нетарифному регулированию совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности в двухнедельный срок внести предложения по дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, обратив особое внимание на снижение стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции.

2. Продолжать на срок 6 месяцев без перерыва выплату пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи, срок выплаты которых заканчивается в марте – июне текущего года, без истребования заявления о продолжении их выплаты на новый срок и иных документов (но не более срока достижения ребенком 2 лет и 14 лет соответственно).

Установить, что расходы в связи с продлением выплаты социальных пособий и материальной помощи покрываются за счет Антикризисного фонда.

3. Дополнить на период действия карантинных мероприятий  Перечень основных продуктов питания и товаров гигиены для бесплатного обеспечения одиноких престарелых и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, комплектами одноразовых масок, антисептических средств и антибактериальным мылом.

4. Установить, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года:

а) туроператоры, турагенты и субъекты сферы туризма, оказывающие гостиничные услуги (услуги по размещению), АО "Uzbekistan Airways" и его структурные подразделения, АО "Uzbekistan Airports" и ГУП "Центр Узаэронавигация":

  • освобождаются от уплаты земельного налога с юридических лиц и налога на имущество юридических лиц;
  • уплачивают социальный налог по сниженной ставке в размере 1 процента;

б) плательщики налога на добавленную стоимость, оборот по реализации товаров (услуг) которых не превышает 1 млрд сумов в месяц и применяющие электронные счета-фактуры, вправе исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость на ежеквартальной основе;

в) приостанавливается порядок применения повышенных ставок налога на имущество и земельного налога в отношении неиспользуемых производственных площадей, сооружений нежилого назначения, в том числе выявленных до 1 апреля 2020 года, а также начисления пени и принятия мер принудительного взыскания задолженности, возникшей в результате применения повышенных ставок по указанным налогам.

5. Приостановить начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантинных мероприятий, без необходимости сдачи свидетельства о государственной регистрации, с уведомлением о приостановлении деятельности органов государственной налоговой службы через персональный кабинет налогоплательщика.

6. Предоставить право на беспроцентную отсрочку (рассрочку) налогов сроком до 1 октября 2020 года с уведомлением налоговых органов микрофирмам, малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим свою деятельность и (или) у которых сумма выручки от реализации товаров (услуг) сокращается более чем на 50 процентов по сравнению со среднемесячным за первый квартал текущего года:

  • без подачи заявления органам государственной власти на местах по налогу с оборота, налогу на имущество, земельному налогу, налогу за пользование водными ресурсами – с последующей их уплатой равными долями в течение 12 месяцев;
  • по социальному налогу – с последующей его уплатой равными долями в течение 6 месяцев.

7. Сохранить до конца текущего года действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа.

8. Снизить с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии до 30 процентов.

9. Одобрить принимаемые Центральным банком Республики Узбекистан меры по:

  • обеспечению коммерческих банков дополнительными ликвидными ресурсами в объеме 2,6 трлн сумов за счет облегчения требований по обязательным резервам;
  • внедрению специального механизма предоставления ликвидности коммерческим банкам со сроком до 3 лет в сумме до 2 трлн сумов.

10. Принять к сведению информацию Центрального банка о том, что:

  • в рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП–5969 отсрочена задолженность по кредитам юридических лиц в объеме 7,9 трлн сумов;
  • объем дополнительно реструктуризуемых платежей по кредитам организаций, столкнувшихся с финансовыми трудностями в связи с принимаемыми в Узбекистане и в других странах мерами по борьбе с коронавирусом и резким снижением экономической активности, составляет дополнительно 7 трлн сумов;
  • объем пролонгируемых платежей по кредитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих погашению в последующие 6 месяцев 2020 года, составляет 4,7 трлн сумов.

11. Центральному банку принять меры по созданию условий и упрощению процедур для:

  • предоставления коммерческими банками до 1 октября 2020 года отсрочки платежей по кредитам юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с финансовыми затруднениями;
  • неприменения штрафных санкций и мер взыскания на залоговое обеспечение по просроченным кредитам заемщиков, на деятельность которых негативно воздействовал введенный режим карантина.

Установить, что сумма начисленных и отсроченных коммерческими банками процентов по кредитам не включается в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль в период предоставленной отсрочки.

12. Определить, что в период до 1 октября 2020 года Государственным фондом поддержки  предпринимательской деятельности предоставляются:

  • поручительство по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства с положительной кредитной историей на пополнение оборотных средств, в размере до 75 процентов включительно от суммы кредита, но не более 10 млрд сумов, вне зависимости от количества проектов;
  • компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства в национальной валюте на пополнение оборотных средств с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки Центрального банка, с сохранением установленных размеров компенсации.

Отменить ограничение на предоставление государственным фондом одному заемщику одновременно и поручительства, и компенсации.

13. Фонду реконструкции и развития пролонгировать сроки погашения ресурсов, выделенных коммерческим банкам для рефинансирования кредитов, по которым предоставлена отсрочка платежа в рамках настоящего Указа.

14. Министерству финансов совместно с заинтересованными коммерческими банками переоформлять выданные государственные гарантии по кредитам, пролонгированным в рамках настоящего Указа.

15. Определить, что:

  • вводится мораторий сроком до 1 октября 2020 года на инициирование процедур банкротства и объявления банкротом предприятий, столкнувшихся с финансовыми затруднениями в связи с ограничительными мерами, введенными для противодействия распространению коронавирусной инфекции;
  • срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019 года хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной аудиторской проверке, продлевается до 1 октября 2020 года;
  • разрешается проведение годовых общих собраний акционеров по итогам 2019 года до 1 октября 2020 года, а также в режиме видеоконференцсвязи;
  • требование об обязательной ежегодной аудиторской проверке обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин вводится по итогам 2020 года;
  • сроки уплаты административных штрафов, примененных к лицам, помещенным под карантин (за исключением ответственности за нарушение правил карантина), продлеваются на период до окончания карантина;
  • разрешается до 1 октября 2020 года оптовая реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках;
  • до конца года при предоставлении займа (финансовой помощи) без обязательств выплаты процентного дохода заимодавцу доход, определяемый в целях налогообложения на основе ставки рефинансирования (основной ставки), не подлежит включению в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль и налога с оборота и соответственно не подлежит налогообложению;
  • приостанавливается начисление и взыскание арендных платежей за использование государственного имущества субъектами предпринимательства, вынужденно приостановившими свою деятельность на период действия карантинных мероприятий;
  • плательщики налога на прибыль вправе представлять справку о сумме авансовых платежей по налогу на прибыль начиная со второго квартала 2020 года исходя из ожидаемого объема, с отменой требования его исчисления по результатам предыдущего квартала. При выявлении фактов злоупотребления данным правом налоговым органам предоставляется полномочие вносить изменения в представляемые справки об авансовых платежах по налогу на прибыль;

с 1 апреля 2020 года налогоплательщики применяют льготы по налогу на добавленную стоимость, предусмотренные решениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров, без условия направления высвобождаемых от налогообложения средств на определенные цели.

Республиканской антикризисной комиссии (Арипов А.Н.) принять меры по созданию условий для лиц, продолжающих производственную деятельность, с обеспечением прикрепления к ним служб санитарно-эпидемиологического контроля и учреждений здравоохранения для постоянного мониторинга за организацией условий для их работников, а также продлению сроков выполнения инвестиционных обязательств, невыполненных из-за ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

16. Определить, что:

  • строительные материалы, необходимые для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также товары, необходимые для их функционирования, освобождаются сроком до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе налога на добавленную стоимость;
  • при ввозе экспресс-тестов по выявлению коронавирусной инфекции с них не взимается сбор за таможенное оформление.

17. Внести изменения в Указ Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2020 года № УП–5938 "О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами" согласно приложению № 2.

18. Указать органам государственной власти на местах на слабую организацию работы по предоставлению хозяйствующим субъектам отсрочки (рассрочки) по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами.

Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить ежемесячную компенсацию из Антикризисного фонда местным бюджетам выпадающих доходов в связи с предоставлением отсрочек (рассрочек) по уплате налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами.

19. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок внести изменения в действующий порядок назначения и выплаты социальных пособий, направленные на упрощение процедуры оценки нуждаемости семей в получении социальных пособий, в том числе:

  • сокращение документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение социального пособия;
  • исключение из совокупных доходов семьи отдельных трансфертов, являющихся мерами государственной социальной поддержки, и другое.

Министерству по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан и его территориальным подразделениям осуществлять тесное взаимодействие с органами самоуправления граждан с целью обеспечения адресности назначения социальных пособий и материальной помощи, а также оперативно принимать меры по привлечению необходимого содействия для оказания помощи семьям, остро нуждающимся в социальной поддержке.

20. Министерству финансов Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести предложения о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год" и другие акты законодательства.

21. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А. и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Нурмуратова М.Б.".

УЗИНФОРМ

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