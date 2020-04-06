



Погода в Узбекистане на 7 апреля



ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 6-10 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. 8-9 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временеми дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 17-19° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 12-17° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15о тепла.

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