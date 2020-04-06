АБИИ выделил Узбекистану 385 миллионов долларов

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 3 апреля Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выделение Узбекистану финансирования в размере 385 млн долларов США на реализацию первого этапа масштабного инфраструктурного проекта "Обеспечение питьевой водой и системами канализации Бухарской области".

Целью проекта является комплексное развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах Бухарской области.

В результате реализации первого этапа проекта будет охвачено 1,2 млн. жителей Бухарской области, из них 540 тысяч жителей региона впервые получат доступ к централизованному питьевому водоснабжению, а 105 тысяч человек получат доступ к централизованной системе канализации.

Второй этап реализации проекта позволит расширить доступ к централизованной системе водоснабжения и канализации дополнительно на 620 тысяч человек.

В целом, по итогам реализации проекта, общая стоимость которого составит порядка 600 млн. долларов, Бухарская область будет полностью обеспечена услугами питьевого водоснабжения, а все районные центры региона будут полностью охвачены доступом к централизованной системе канализации, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

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