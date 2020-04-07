



Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 7 апреля. /УЗИНФОРМ/. 6 апреля глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с коллегой из Афганистана Ханифом Атмаром. В ходе беседы глава МИД ИРА выразил благодарность за поставленную в страну гуманитарную помощь, а также стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, провели обмен мнениями по проблемам мировой и региональной политики, представляющим взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи