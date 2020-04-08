



В США от коронавируса погиб еще 1 гражданин Узбекистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке сообщило о смерти 6 апреля еще 1 гражданина Узбекистана от коронавирусной инфекции COVID-19. Гражданин 1969 года рождения скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией. 22 марта у него были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением его здоровья 2 апреля он был госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и погружен в состояние искусственной комы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи