Погода в Узбекистане на 11 апреля

Погода в Узбекистане на 11 апреля10.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
12-14 апреля по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.
12-14 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 19-21° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, осадки (дождь, снег), По Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
УЗИНФОРМ