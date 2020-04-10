



Погода в Узбекистане на 11 апреля



ТАШКЕНТ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 12-14 апреля по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. 12-14 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 19-21° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 15-20° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 18-23° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), По Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи