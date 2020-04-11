Обсуждены вопросы общей борьбы с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который был организован в формате видеоконференции для обсуждения общей стратегии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В мероприятии, прошедшем под председательством Азербайджана, также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ходе совещания были обсуждены основные направления взаимодействия и выработаны конкретные механизмы противодействия данному инфекционному заболеванию, а также рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли, транспорта и связи, инвестиций.

В завершение внеочередного саммита Тюркского совета была принята итоговая Совместная декларация.

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