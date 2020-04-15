Погода в Узбекистане на 16 апреля

Погода в Узбекистане на 16 апреля15.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
16-20 по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно.
16 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами возможен дождь. По Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 2-7о тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ