



Погода в Узбекистане на 16 апреля



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 16-20 по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. 16 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен дождь. По Ташкентской и Наманганской областей свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура 2-7о тепла, днем 7-12° тепла.

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