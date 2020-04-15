Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Узбекистана и Венгрии

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в ведомстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана была организована видеоконференция между руководителем ведомства Сардором Умурзаковым и его венгерским коллегой Петером Сийярто.

Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах инвестиций, экономики и торговли, банков и финансов, сельского хозяйства, фармацевтики в условиях спада мировой экономики из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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