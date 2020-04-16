



Бахром Ашрафханов назначен послом в Азербайджане



ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов отбыл в Баку дня вступления в должность. Др назначения на пост главы дипмиссии в Баку он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана (с сентября 2019 года), с 2016 по 2018 год он являлся послом Узбекистана в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи