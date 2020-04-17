В Ташкентской области начато возведение "Tashkent Pharma Park"

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в цифровом формате церемонию закладки Инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park" в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Под строительство кластера выделена территория площадью 79 гектаров, на которых будут возведены технопарк и промышленная зона. Финансирование строительства осуществляется Фондом сотрудничества для экономического развития Эксимбанка (Южная Корея).

В частности, в зоне технопарка запланировано создание Фармацевтического технического университета для подготовки специалистов для сфер здравоохранения и фармацевтики, медицинской техники, косметологии и других.

В промышленной зоне будут размещены производственные мощности ведущих фармацевтических компаний.

Также на территории кластера планируется открыть зарубежные клиники, медицинские центры.

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