Минздрав Узбекистана осветил коронавирусную обстановку в стране

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. По состоянию на 10 часов утра сегодняшнего дня число заболевших коронавирусом в республике составляет 1450 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана. По информации на конец дня полностью выздоровели 194 человека.

Кроме того, ведомство здравоохранения привело данные статистики о находящихся на карантине гражданах.

Общее число находившихся на карантине до сегодняшнего дня составило 248 тысяч 272 человека, при этом на домашнем карантине находились 205 тысяч 453 человека, на стационарном карантине пребывали 42 тысячи 819 человек.

В данный момент под наблюдением на стационарном и домашнем карантине остаются 92 тысячи 72 человека (70 тысяч 831 человек - домашнем, 21 тысяча 241 - на стационарном).

Соответственно, на сегодня число граждан, вышедших с карантина, составляет 156 тысяч 200 человек (в том числе, 134 тысячи 622 человека выведены из домашнего карантина и переведены в режим самоизоляции и 21 тысяча 578 человек переведены на самоизоляцию после стационарного карантина).

УЗИНФОРМ