Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ПРООН в сфере экологии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ПРООН в сфере экологии19.04.2020 15:55
ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана была организована видеоконференция между главой ведомства Шавкатом Абдуразаковым и постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН) в Узбекистане Матильдой Димовски.
Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества, возможностей реализации совместных целевых программ и проектов, повышения экологической культуры населения.
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