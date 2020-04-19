



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ПРООН в сфере экологии



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана была организована видеоконференция между главой ведомства Шавкатом Абдуразаковым и постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ООН) в Узбекистане Матильдой Димовски. Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества, возможностей реализации совместных целевых программ и проектов, повышения экологической культуры населения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи