



Узбекистан и Япония обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с министром финансов Японии Таро Асо. Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации достигнутых ранее договоренностей на фоне снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи