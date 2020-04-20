Узбекистан и Япония обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества

Узбекистан и Япония обсудили пути дальнейшего развития сотрудничества20.04.2020 20:12
ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел видеоконференцию с министром финансов Японии Таро Асо.
Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, реализации достигнутых ранее договоренностей на фоне снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса.
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