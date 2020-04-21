



Глава государства провел беседу с президентом Евросовета



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества Узбекистана со странами Европы в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, взаимодействия по борьбе с коронавирусом, обмена мнениями о проблемах мировой и региональной политики, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи