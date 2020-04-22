Погода в Узбекистане на 23 апреля

Погода в Узбекистане на 23 апреля22.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
23-27 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 29-34°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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в горных районах Республики:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. По Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.
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