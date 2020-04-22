



Глава Узбекистана представил к награде замглавы Всемирного банка



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении Сирила Мюллера орденом "Дустлик" Республики Узбекистан". Документом предписывается наградить вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера орденом "Дўстлик" Республики Узбекистан" Награда вручается "за большие заслуги в развитии и всемерном укреплении многопланового и плодотворного сотрудничества Республики Узбекистан с группой Всемирного банка – стратегическим партнером нашей страны в проведении широкомасштабных экономических реформ и реализации программ модернизации приоритетных отраслей республики, за личный вклад в проведение коренных преобразований в банковско-финансовой, налогово-бюджетной, аграрной и других сферах, практическое содействие в осуществлении крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также активную деятельность по повышению международного авторитета Республики Узбекистан и поддержке инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе Центральной Азии". . УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи