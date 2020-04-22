Карантинные меры в Узбекистане продлены до 10 мая

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20апреля Специальная Республиканская комиссия Узбекистана по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлила решение о необходимости соблюдения гражданами республики режима самоизоляции и социальной дистанции.

Усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции, который ранее был установлен до 20 апреля, продлевается до 10 мая текущего года.

По состоянию на 10 часов утра в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1692, сообщает Минздрав.

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