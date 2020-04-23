



Проведен телефонный разговор между главами Узбекистана и Турции



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава Узбекистана поздравил турецкого лидера с праздником - Днем национального суверенитета и детей в Турции, а также стороны провели обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, технологий и инноваций, энергетики, транспорта, инфраструктуры, здравоохранения и других, углубления взаимодйствия в рамках международных организаций, прежде всего, Тюркского совета, а также обсудили пути противодействия распространению коронавирусной инфекции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи