



Министры иностранных дел Узбекистана и РФ провели разговор по телефону



ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел телефонный разговор с руководителем МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Беседа была посвящена обсуждению приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по актуальным направлениям, важных задач в рамках председательства Узбекистана в СНГ, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, а также мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи