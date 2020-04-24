Погода в Узбекистане на 25 апреля

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|12.5% (1)
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|Нейтрально
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|12.5% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|25% (2)
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|Отрицательно
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|0% (0)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 8
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 25 апреля24.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
25-28 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 17-22°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. По Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°.
УЗИНФОРМ