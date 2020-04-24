



В МИД Узбекистана произведено назначение нового замглавы ведомства



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О назначении Хамраева Э.Ж. на должность заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан". Ранее Эркин Жалилович Хамраев занимал должность заместителя главы Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при правительстве Узбекистана, а прежде являлся генеральным консулом Узбекистана во Франкфурте-на-Майне (Германия). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи