Госкомстат Узбекистана осветил текущую демографическую ситуацию

ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике выпустил отчет о демографической ситуации в республике за январь-март текущего года.

Согласно представленным данным, численность постоянного населения страны по состоянию на 1 апреля составила 34 миллиона 36 тысяч 800 человек и с начала года увеличилась на 131 тысячу 600 человек, или на 0,4%.

Рождаемость составила 170 тысяч 400 человек, смертность - 37,5 тысячи человек.

Соответственно, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 20,2 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 0,8 промилле (за январь-март 2019 года – 19,4 промилле).

Коэффициент смертности составил 4,4 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,снизился на 0,1 промилле(за январь-март 2019года - на 4,5 промилле).

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-март 2020 года 62,4% умерли от болезней системы кровообращения, 9,3% - от новообразований, 5,5% - от болезней органов дыхания, 4,8% - от болезней органов пищеварения, 4,3% - от несчастных случаев, отравлений и травм,1,4% - от инфекционных и паразитарных заболеваний и 12,3% - от других болезней.

Естественный прирост населения составил 132,9 тысячи человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10,3 тысячи человек (за январь-март 2019 года - на 122,6 тысячи человек)

Численность городского населения достигла 17 миллионов 183 тысяч 700 человек, сельского - 16 миллионов 853 тысячи 100 человек (50,5 и 49,5 процентов соответственно). Доля мужчин в общей численности населения составила 50,3 процентов, женщин - 49,7 процентов.

За отчетный период было заключено 49,5 тысяч браков и зафиксировано 7,8 тысяч разводов.

Миграция. За январь-март число прибывших составило 40,1 тысяч человек (внутренние – 39,6 тысяч человек, внешние –0,5 тысяч человек), а число выбывших – 41,5 тысяч человек (внутренние – 39,6 тысяч человек, внешние –1,9 тысяч человек). Сальдо миграции достигло минус 1,4 тысячи человек, а в аналогичном периоде 2019 года - минус 1,4 тысяч человек.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Республику Узбекистан (в % к их общему количеству) приходится на прибывших из Казахстана (34,1%), Таджикистана (28,6%), Российской Федерации (19,6%) и Кыргызстана (7,1%), наименьшая – на Украину (1,2%) и другие страны (9,4%).

Наибольшая доля выбывших за рубеж из Республики Узбекистан (в % к их общему количеству) приходится на выбывших в Казахстан (64,8%), Российскую Федерацию (29,2%) и Кыргызстан (0,9%), наименьшая – на Израиль (0,9%), Таджикистан (0,8%) и другие страны (3,4%).

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