Глава государства утвердил новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии", направленный на помощь гражданам страны и бизнесу в трудный период.

Документ гласит:

"В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП–5969 "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений" и от 3 апреля 2020 года № УП–5978 "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии" реализуются меры по расширению социальной поддержки населения, обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики.

Субъектам предпринимательства предоставлены льготы и преференции, обеспечена бесперебойная выплата заработной платы работникам организаций, финансируемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан, а также пенсий, стипендий и пособий.

В целях обеспечения дополнительной поддержки лиц, потерявших основные источники доходов в период противодействия распространению коронавирусной инфекции, социально уязвимых слоев населения и субъектов предпринимательства:

1. Установить, что с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года:

а) безвозмездная передача Благотворительному общественному фонду Узбекистана "Махалла", Фонду "Доброта и поддержка", Общественному фонду "Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик", включая их отделения в Республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте, районах и городах, а также физическим лицам, включенным в перечень физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке, формируемый органами государственной власти на местах:

денежных средств и товаров (услуг) рассматривается в качестве вычитаемых расходов при исчислении налога на прибыль;

товаров (услуг) освобождается от налога на добавленную стоимость и не включается в объект обложения по налогу с оборота;

б) не рассматриваются в качестве дохода физических лиц безвозмездная помощь (денежные средства, товары и услуги), получаемая от Благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалла", Фонда "Доброта и поддержка", Общественного фонда "Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик", юридических и физических лиц, если лица, получающие помощь, включены в перечень физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке, формируемый органами государственной власти на местах;

в) физическим лицам предоставляется право на беспроцентную отсрочку по уплате налога на доходы физических лиц, полученные от сдачи в аренду жилых помещений физическим лицам и нежилых помещений субъектам предпринимательства, деятельность которых приостановлена в период коронавирусной пандемии. При этом сумма предоставляемой отсрочки по уплате налога на доходы физических лиц подлежит уплате равными долями в срок до 1 апреля 2021 года;

г) сумма начисленного и отсроченного лизинговыми предприятиями процентного дохода по лизингу не включается в состав совокупного дохода при исчислении налога на прибыль в период предоставленной отсрочки;

д) порядок компенсации Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности процентных расходов по кредитам коммерческих банков распространяется также на действующие кредитные договоры субъектов предпринимательства.

2. Ввести порядок, согласно которому в 2020 году сумма материальной помощи, не облагаемой налогом на доходы физических лиц, выплачиваемая работнику, увеличивается с 4,22- до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда.

3. Согласиться с предложением Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства финансов Республики Узбекистан о списании суммы задолженности пенсионеров по излишне выплаченным пенсиям, выявленной по результатам проверок правильности назначения и выплаты пенсий, по состоянию на 20 апреля 2020 года.

4. Определить, что с 1 мая 2020 года выплата пенсий работающим пенсионерам осуществляется напрямую внебюджетным Пенсионным фондом при Министерстве финансов (за исключением лиц, получающих пенсию за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан).

5. Установить, что срок предоставления беспроцентной отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на упрощенной основе, предусмотренной в пункте 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП–5978 "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии", продлевается до 31 декабря 2020 года.

Принять к сведению, что органы государственной власти на местах вправе самостоятельно определять срок, в течение которого будет уплачиваться в последующем сумма налогов, по уплате которых предоставлена отсрочка (рассрочка), но не более двух лет.

6. Министерству финансов в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.".

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