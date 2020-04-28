Погода в Узбекистане на 29 апреля

Погода в Узбекистане на 29 апреля28.04.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
29-30 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
29-30 апреля по предгорным и горным районам селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.
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