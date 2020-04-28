



Погода в Узбекистане на 29 апреля



ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 29-30 апреля по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. 29-30 апреля по предгорным и горным районам селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:



Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи