



Страны Тюркского совета скоординировали действия по борьбе с коронавирусом



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля глава ведомства здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов наряду с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии принял участие в прошедшем в формате видеоконференции внеочередном совещании министров здравоохранения стран Тюркского совета. Совещание было организовано с целью обмена информацией и опытом по борьбе с распространением COVID-19, практических методах его лечения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи