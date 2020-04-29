Страны Тюркского совета скоординировали действия по борьбе с коронавирусом

Страны Тюркского совета скоординировали действия по борьбе с коронавирусом29.04.2020 15:13
ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля глава ведомства здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов наряду с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Венгрии принял участие в прошедшем в формате видеоконференции внеочередном совещании министров здравоохранения стран Тюркского совета.
Совещание было организовано с целью обмена информацией и опытом по борьбе с распространением COVID-19, практических методах его лечения.
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