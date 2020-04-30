Из-за непогоды пострадала связь в ряде регионов страны

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. В результате ухудшения погодных условий 27 апреля в ряде регионов Узбекистана наблюдается ухудшение работы телекоммуникационных сетей.

В частности, из-за сильного ветра в ряде районов Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей были повреждены базовые станции мобильной связи и антенные мачты в сетях телекоммуникации.

Так, в ряде районов Бухарской области имеют место значительные повреждения сетей телекомуникаций вследствие природной стихии, а именно, в Алатском, Каракульском и Жондорском районах области зафиксированы серьезные повреждения в системе проводной телефонной и Интернет-связи, а также базовых станций мобильной связи.

Как сообщает профильное ведомство, с целью оперативного устранения проблем на сетях телекоммуникаций в данных районах и возобновления связи был создан оперативный штаб, определены этапы и разработаны планы по решению актуальных проблем, привлечены дополнительные ресурсы предприятий и мобильных операторов связи при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

На первом этапе восстановлена проводная телефонная и Интернет-связь в Алатском и Каракульском районах, в районных центрах введены в действие базовые станции мобильной связи.

В ближайшее время в других населенных пунктах также будет восстановлена проводная телефонная, Интернет и мобильная связь.

В настоящее время осуществляется необходимая работа по устранению последствий природной стихии и восстановлению телекоммуникационных сетей.

УЗИНФОРМ