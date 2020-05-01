На Сардобинском водохранилище прорвало дамбу

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня утром на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана вследствие непогоды произошел прорыв дамбы, что привело к затоплению близлежащих поселений и сельскохозяйственных угодий.

К месту событий вылетел глава государства Шавкат Мирзиёев, чтобы лично контролировать принимаемые меры по эвакуации жителей и оказанию помощи пострадавшим, для осуществления которых задействованы сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства водного хозяйства, строительно-ремонтных организаций, органов правопорядка и других служб под руководством специально организованной правительственной комиссии.

Президент посетил дамбу Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва, где в настоящее время протечка устранена. Прорвавшийся поток воды направлен в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай Джизакской области.

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