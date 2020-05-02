



Проведен телефонный разговор глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Беседа была организована с целью обсуждения вопросов ликвидации последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана, борьбы с распространением коронавируса, развития торгово-экономических связей между двумя странами, сотрудничества в сферах транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи