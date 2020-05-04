Погода в Узбекистане на 5 мая

Как вы относитесь к созданию атомной отрасли в Узбекистане?
Голосование проводилось 07.12.2019 - 31.12.2019
Архив голосований
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|25% (2)
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|Положительно
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|25% (2)
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|12.5% (1)
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|Нейтрально
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|12.5% (1)
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Погода в Узбекистане на 5 мая04.05.2020 19:07
ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков:
5-6 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря.
5 мая по республике местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям к вечеру местами дождь, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.
6 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По остальной территории республики без осадков.
5-6 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.
5-7 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°.
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