



Погода в Узбекистане на 5 мая



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков: 5-6 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос влажной воздушной массы, сформировавшейся над южными районами Каспийского моря.



5 мая по республике местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По Андижанской, Наманганской, Ферганской областям к вечеру местами дождь, возможна гроза. По Каракалпакстану, Хорезмской области без осадков.



6 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. По остальной территории республики без осадков.



5-6 мая ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.



5-7 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:



Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 10-15°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи