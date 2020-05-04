



Проведен разговор с главой Кыргызстана



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Беседа глав двух государств была посвящена обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, устранении последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи