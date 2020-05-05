Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Таджикистана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Таджикистана05.05.2020 20:22
ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Беседа глав двух государств была посвящена приоритетным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, банков и финансов, противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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