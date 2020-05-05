В Узбекистане принят пакет мер по поддержке текстильной отрасли и экспорта

ТАШКЕНТ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание с членами правительства, которое было посвящено рассмотрению текущей эпидемиологической ситуации в стране и мерам по постепенному выходу из режима карантина.

На мероприятии было озвучено, что прежде всего будет восстановлена работа отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства, далее будет возобновляться деятельность объектов сферы услуг, в том числе, непродовольственных магазинов, оказания услуг медицинской диагностики, такси, швейных работ, ремонта бытовой техники и починки обуви, парикмахерских, с установлением для них соответствующих санитарных требований.

Кроме того, глава государства подписал Указ "О неотложных мерах по поддержке текстильной и швейно-трикотажной промышленности".

В соответствии с документом

- в целях дальнейшей поддержки текстильных предприятий и кластеров, повышения конкурентоспособности продукции будет совершен переход на международные биржевые цены, что позволит снизить себестоимость сырья на 10 процентов;

- срок окончательной оплаты за хлопковое волокно, реализованное на внутреннем рынке до 1 апреля, продлен с 90 до 150 дней;

- налог на добавленную стоимость будет возвращен в полном объеме, как только товары, экспортируемые текстильными предприятиями, покинут страну;

- 64 вида сырья и материалов, важных для отрасли, освобождены от таможенных пошлин.

Также планируется резко увеличить экспорт готовой продукции, создать крупные – с численностью работников не менее 1 тысячи человек – современные текстильные и швейные кластеры, которые будут работать под международным брендом.

Принято также Постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности".

В соответствии с ним перечень продукции, расходы на транспортировку которой подлежат субсидированию, расширен с нынешних 52 до 86 видов. В список включены 32 вида овощной и бахчевой продукции, а также свежие, замороженные и консервированные фрукты.

Этим механизмом для покрытия транспортных расходов смогут воспользоваться более 2000 предприятий-экспортеров. На это из бюджета будет выделено 360 миллиардов сумов.

УЗИНФОРМ